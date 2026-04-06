Kuyuya düşen 7 aylık gebe inek kurtarıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde su kuyusuna düşen 7 aylık gebe inek, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kuyudan inek kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanma olmadan ineği sağ salim çıkardı.

Kula'ya bağlı kırsal Narınca Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bahattin Sarı'nın 7 aylık gebe ineği evinin yakınlarında otlarken, su kuyusuna düştü. Durumu fark eden Sarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak kuyuda bulunan suyu tahliye etti. Ardından iş makinesiyle kuyunun yan kısmında bir çıkış yolu açıldı. Gebe inek, açılan yoldan yürüyerek kuyudan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ineğin kurtarıldığı anlar çevredekiler tarafından endişeyle izlendi.

Bahattin Sarı ve ailesi, ineklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
