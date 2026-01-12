Haberler

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gazzeliler için yardım filosu hazırlığı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gazzeliler için yardım filosu hazırlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazzelilere yönelik yardım filosu hazırlıklarına başladı. Yardım malzemeleri arasında un, gıda kolileri, temizlik ürünleri ve çocuk takviyeleri yer alacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gazzeliler için yardım filosu hazırlanacak.

Dernekten yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzelilere yardımların sürdürüldüğü belirtilerek, bölgedeki mağduriyetleri gidermek amacıyla bir yardım filosu hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Hazırlıklara Mısır'da başlandığı aktarılan açıklamada, yardım malzemelerinin un, gıda kolileri başta olmak üzere temizlik ürünleri, anne ve çocuklar için takviye ürünleri, yatak, battaniye, giysi, ayakkabı gibi ürünlerden oluşacağı ifade edildi.

Söz konusu yardım malzemelerinin Cansuyu lojistik merkezlerine ulaştırılacağı, oradan da Gazzelilere dağıtılacağı bildirildi.

Dernek tarafından bölgeye yapılan yardımların yer aldığı açıklamada, sevkiyatlarda yaklaşık 2 bin ton un ve kuru gıda başta olmak üzere medikal sarf malzemeleri, hijyen kitleri ve genel temizlik ürünleri, battaniye ve yatak ile anne ve çocuk sağlığı için ihtiyaç olan gıda takviyelerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni yardım çalışmalarına ara vermeden de devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti