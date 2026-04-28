Gazzeliler temel ihtiyaçlarını karşılamak için çareyi enkazdan çıkarılan hurdalarda buluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yol açtığı ağır yıkım, yalnızca altyapı ve yaşam alanlarını değil günlük hayatın temel unsurlarını da ortadan kaldırırken, abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler ihtiyaçlarını karşılamak için çareyi enkazdan çıkarılan hurdalarda buluyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde, İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından çıkarılan eşyaların ve hurdaların satıldığı tezgahlar kuruluyor.

İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilerek El-Mevasi bölgesine sığınan Filistinliler, AA muhabirine, yaşadıkları zorlukları anlattı.

"Savaştan önce 5 evim vardı, şimdi hiçbir şeyim kalmadı"

Filistinli Adil Umeyş, 2 yıl öncesinde varlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarından önce 5 evi, alüminyum pencere imalatı yapan bir atölyesi ve bir aracı olduğunu belirten Umeyş, "Şimdi hiçbir şeyim kalmadı, yanıma hiçbir şey alamadım. Gazze Şeridi'nde durumu en kötü olan kişilerden biri oldum, yani durumum sıfır. 60 yaşındayım ve elimde hiçbir şey yok." dedi.

Sahip olduğu her şeyin yok olduğunu dile getiren Umeyş, "Suudi Arabistan'da 18 yıl, burada 25 yıl çalıştım. Tüm emeklerim bu savaşta bir anda yok oldu. Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de bulabildiğim tek şey hurdalar"

Sınır kapılarının kapalı olduğunu ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişine izin verilmediğini belirten Umeyş, "Gazze'de bulabildiğim tek şey hurdalar. Yıkılmış evlerin enkazından çıkarılabiliyor. Bugün yemek pişireceğim bir tencere ya da düdüklü tencere bulmak için buraya geldim." dedi.

El-Mevasi bölgesinde hurda ürünler satan Mahmud Navfel, daha önce 12 depoya sahip bir tüccar olduğunu, ancak bugün enkazdan çıkarılan kırık eşyaları satarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı.

"İnsanlar çadır kurmak için bu demirleri kullanıyor"

Refah'taki evini terk etmek zorunda kalan İsmail Mesud da yıkılmış binaların enkazından çıkardığı inşaat demirlerini basit yöntemlerle düzeltip sattığını söyledi.

Mesud, "Gazze'deki sınır kapıları 3 yıldır kapalı. Yahudiler (İsrail ordusu), bölgeye demir ve diğer inşaat malzemelerinin girişine izin vermiyor. İnsanlar da çadır kurmak için bizim düzelttiğimiz demirleri almak zorunda kalıyor. Ahşap bulunmadığı için çok pahalı, bu nedenle demir tercih ediliyor." diye konuştu.

Kullandığı basit düzenekleri kendi imkanlarıyla yaptığını dile getiren Mesud, Gazze'de insanların mecburen alternatif malzemelere yöneldiğini vurguladı.

"Gazze'de herkes çareyi enkaz altındaki demir, alüminyum, ahşap ve ev eşyalarını çıkarmakta buluyor"

Filistinli ekonomist Muhammed Ebu Ciyad ise savaşın ardından oluşan yıkım ve yıllardır süren ablukanın, Gazze'de günlük yaşamı tamamen değiştirdiğini söyledi.

Ebu Ciyad, "Gazze'de herkes çareyi enkaz altındaki demir, alüminyum, ahşap ve ev eşyalarını çıkarmakta buluyor." dedi.

Bu hurdaların pazarlarda satıldığını dile getiren Ebu Ciyad, temel ürünlere erişimin engellenmesinin bölgede daha önce görülmeyen yeni bir ekonomik düzen ve mesleklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

Gazze'deki yıkım

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarında yasaklı bombalar dahil 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını ve zarar gördüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye temel ihtiyaç malzemeleri dahil birçok ürünün girişini engellemeyi sürdürüyor.

İsrail uyguladığı abluka ile 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığı Gazze'de hasta ve yaralıların yurt dışına çıkışını zorlaştırıyor, barınma ve günlük yaşam için gerekli temel malzemelere erişimi ciddi şekilde kısıtlıyor.