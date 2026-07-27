Gazzeli Layan'dan Sanchez'e Duygu Yüklü Teşekkür

Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizerek İspanya halkına teşekkür eden Gazzeli Layan el-Kavka, Sanchez'in kendisine gönderdiği video mesajın ardından sosyal medyada yeni bir video paylaşarak teşekkürlerini iletti.

Sanchez'in kendisine yanıt vermesinden duyduğu şaşkınlık ve mutluluğu dile getiren Layan, "İspanya'ya merhaba. Ben Gazze'den Layan. Bugün bize İspanya Başbakanı'ndan bir mesaj geldi. İspanya Başbakanı'nı ve İspanyol halkını çok seviyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in kendisine ve arkadaşlarına teşekkür etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Layan, "Açıkçası ilk kez bir Başbakan'ın Gazze'den birine yanıt verdiğini görüyorum. Bir Başbakan'ın Gazze'den bir çocuğa video ile yanıt vermesi beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kendisine video mesaj gönderen Sanchez'e teşekkür ederek, "İspanya Başbakanı'nı çok seviyoruz. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Layan, daha önce arkadaşlarıyla birlikte Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların arasında kalan bir duvara Sanchez'in portresini çizmiş ve İspanya halkına teşekkür etmişti.

Gazzeli Layan'ın videosu sosyal medyada paylaşılırken, Sanchez de yayımladığı video mesajında Gazzeli çocuklara teşekkür ederek, "İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor." demişti.

Sanchez'in Gazzeli çocukların çizdiği portreye video mesajıyla karşılık vermesi, Gazze'deki çocuklarla İspanya arasındaki sembolik dayanışmanın yeni bir örneği olarak öne çıktı.

Kaynak: AA