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Uçurtmalar Çocuklar İçin Gökyüzünde

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14-18 Eylül'de Gazze ve dünya çocuklarının sorunlarına dikkat çekmek için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlenecek. Öğrenciler, çocuk hakları temalı uçurtmaları gökyüzüne bırakacak.

Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 14-18 Eylül'de "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlenecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikle, öğrencilerde çocukların yaşadığı sorunlara yönelik duyarlılığın artırılması ve çocukların umutlarının gökyüzüne taşınması amaçlanıyor.

Valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler, öğrencilerin güvenli katılımına uygun olarak il merkezlerinde belirlenecek alanlarda yapılacak.

Etkinliklerde uçurtmalar, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır!", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir !", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır !" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır !" temalarıyla gökyüzüne bırakılacak.

Kaynak: AA
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