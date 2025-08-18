Gazze'ye Yardım Tırları Engelleniyor: 1800 Tır Girmesi Gerekirken Sadece 266 Tır Geçişine İzin Verildi

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 3 günde bölgeye en az 1800 yardım tırının girmesi gerekirken sadece 266 tırın geçişine izin verildiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 3 günde (cuma, cumartesi, pazar) Gazze Şeridi'ne toplam 266 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 1800 tırın girmesi gerekiyordu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkının direnişini kırmak için aç bırakma ve kaos ortamı yaratma politikası izlediği, kasıtlı şekilde oluşturulan bu güvensizlik ortamında, yardımların çoğunun yağmalandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne son 22 günde 12 bin 200 yardım tırı girmesi gerekirken sadece 1937'sinin girişine izin verildiği kaydedildi.

Bölgeye giren yardımların asgari düzeydeki ihtiyaçların sadece yüzde 15'ine denk geldiği, bu miktarın da yağmalandığı ya da çalındığı vurgulandı.

İsrail'in, Gazze'ye yeterli miktarda yardım tırının girişini engellediği, sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını baltaladığı ifade edildi..

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'nde halkın asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 600'den fazla tırın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu insani felaketin sorumluluğunun, İsrail ve müttefiklerine ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletlere (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma "sınır kapılarının açılması, insani yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 112'si çocuk olmak üzere 263 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.