Küresel Sumud Filosu konvoyu Libya'nın doğusuna geçmek için Sirte'ye doğru hareket etti

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın Sirte kenti yakınlarında bir haftalık bekleyişin ardından yeniden hareket etti. Konvoyda 30 ülkeden 200 aktivist ve 20 konteyner ev, tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Konvoydaki aktivistlerin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Libya'nın doğusundaki yetkililerle yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Aktivistlerler, konvoydakilerden küçük bir grubun dün geri döndüğünü ancak çoğunun konvoyda kaldığını ve konvoyun Sirte yakınlarındaki kamp alanından hareket ettiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği bildirilmişti.

Konvoyda kalan Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 200 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner ev, insani yardım ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
