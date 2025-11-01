Haberler

Gazze'ye Sadece 3 Bin 203 Yardım Tırı Giriş Yaptı

Güncelleme:
Gazze'ye 10 Ekim'den bu yana sadece 3 bin 203 yardım tırının girdiği bildirildi. Bu sayı, günlük hedeflerin çok altında kalırken, insani yardımın yetersiz olduğu vurgulandı.

Gazze'ye, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana sadece 3 bin 203 yardım tırının giriş yaptığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 10-31 Ekim tarihlerinde Gazze'ye giren tır sayılarıyla ilgili güncel rakamlar paylaşıldı.

Bu bilgilerin paylaşılmasıyla Gazze'deki insani durumla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve ateşkesin maddelerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Söz konusu tarihlerde Gazze'ye sadece 3 bin 203 tırın giriş yaptığı, bunlardan 639'unun ticari olduğu, 2 bin 564'ünün insani yardım taşıdığı bildirildi. Tırlardan 84'ünde yakıt ve 31'inde LPG (yemeklik gaz) olduğu belirtildi.

Ateşkese göre günlük 600 tır girişinin olması gerekirken, bu sayının 145 ile sınırlı kaldığı, bunun, üzerinde anlaşma sağlanan sayının sadece yüzde 24'üne tekabül ettiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde 1100 akaryakıt ve LPG tırının girmesi gerektiği, ancak bunun 115 ile sınırlı kaldığı belirtildi.

Bu veriler göz önüne alındığında, hastaneler, fırınlar ve tesislerin işletilmesi için gereken temel enerji kaynaklarını kasıtlı olarak kısıtlama politikasının sürdüğünün anlaşılacağına işaret edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın garantör ülkeleri ve ara buluculardan, İsrail'i, başta insani yardım girişleri olmak üzere anlaşmanın maddelerini uygulamaya zorlaması istendi.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
