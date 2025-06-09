Gazze'ye İnsani Yardım Götüren 'Madleen' Gemisi İsrail Tarafından Alıkonuldu

Gazze'ye İnsani Yardım Götüren 'Madleen' Gemisi İsrail Tarafından Alıkonuldu
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye yardım götüren 'Madleen' gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Gemide 12 kişi bulunuyor ve gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Dışişleri kaynakları, " Madleen' adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde oldukları bilgisini paylaşan kaynaklar, Türk vatandaşlarının ailelerinin süreçle alakalı düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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