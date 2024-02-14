Gazze'ye askeri uçakla ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü

Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü (3)

FİLİSTİNLİ 49 YARALI İLE 107 REFAKATÇİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan yaralı, hasta ve çocuklarla Türkiye'ye dönen uçakta bulunan Gazzeliler, sağlık çalışanları refakatinde Ankara'ya geldi. 49 hasta ile 107 refakatçisi için bu sabah Milli Savunma Bakanlığı'na ait A-400 M tipi uçak, 12 sağlık personeli ile Kayseri'den havalandı. Mısır'da uçağa nakledilen hastalar ve refakatçiler, Ankara'ya getirildi.