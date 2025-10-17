Haberler

Gazze ve Okuryazarlık Programı Rami Kütüphanesi'nde Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık' programı, 18 Ekim'de başlayacak. Gençlerde vicdan ve farkındalık geliştirmeyi amaçlayan program, iki haftada bir cumartesi günü çeşitli konularda uzman isimlerle gerçekleştirilecek.

"Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" programı 18 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nde başlayacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Güzel İşler Fabrikası (GİF) işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı 21 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Gazze'de yaşanan trajediyi farklı okuryazarlık alanları üzerinden ele alan program, gençlerde vicdan, farkındalık ve sorumluluk bilinci geliştirmeyi amaçlıyor.

Her iki haftada bir cumartesi günleri 14.00'te düzenlenecek oturumlar, alanında uzman akademisyen, yazar ve araştırmacıların katılımıyla yapılacak.

Eğitimler, Rami Kütüphanesi'nde yüz yüze olacak, aynı zamanda video ve podcast serisi olarak dijital platformlarda da paylaşılabilecek.

Programda editör Neslihan Demirci "Sanatın Direniş Dili", araştırmacı yazar Emine Çınar "Gazze'nin Kültürü, Direnci ve Hafızası", Dr. Necdet Subaşı "Merhamet, Adalet ve Sessizlik", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran "Gerçeğe Ulaşmak", yazar Peren Saygılı Mut ise "Direnişin ve Belleğin Dili" dersi verecek.

Ücretsiz eğitimlere katılım için kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıtlar, Rami Kütüphanesi'nin web sitesi veya sosyal medya profillerindeki etkinlik linki üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
