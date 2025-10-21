Gazze Soykırımıyla İlgili 30 Bin İsrail Askerinin İsimleri Açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma karışan 30 bin İsrail askerinin isminin bulunduğu bir belge ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir programda gazeteci Tamir el-Mishal, söz konusu belgeyi ekranda göstererek, bunun sızdırılmış bir belge olduğunu ve İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki 30 bin pilot, asker ve teknisyenin isimlerini, adreslerini ve rütbelerini içerdiğini açıkladı.

Mishal, söz konusu askerlerin "Gazze'ye yönelik soykırımda yer aldığını ve düzenledikleri hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını" vurguladı.

Ortaya çıkan belgeye ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda en az 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.