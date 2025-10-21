Haberler

Gazze Soykırımıyla İlgili 30 Bin İsrail Askerinin İsimleri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar merkezli Al Jazeera'nın programında, Gazze Şeridi'ndeki soykırımda görev alan 30 bin İsrail askerinin isimlerinin bulunduğu bir belge sızdırıldı. Belge, askerlerin rütbeleri ve adreslerini içeriyor.

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma karışan 30 bin İsrail askerinin isminin bulunduğu bir belge ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir programda gazeteci Tamir el-Mishal, söz konusu belgeyi ekranda göstererek, bunun sızdırılmış bir belge olduğunu ve İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki 30 bin pilot, asker ve teknisyenin isimlerini, adreslerini ve rütbelerini içerdiğini açıkladı.

Mishal, söz konusu askerlerin "Gazze'ye yönelik soykırımda yer aldığını ve düzenledikleri hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını" vurguladı.

Ortaya çıkan belgeye ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda en az 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.