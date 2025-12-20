Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: Gazze kentinde sokağa rastgele defnedilen 94 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

İsrail soykırımı sırasında Gazze kentindeki bir sokağa rastgele defnedilen 94 Filistinlinin naaşının çıkarıldığı ve resmi mezarlıklara nakledilmek üzere hazırlandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerinin ailelerle işbirliği içinde, soykırım sırasında Gazze kentinin orta kesimindeki Sahabe Caddesi'nde rastgele defnedilen 94 Filistinlinin naaşını çıkardığı ve naklettiği belirtildi.

Naaşların gerekli işlemlerin yapılması için Şifa Hastanesindeki Adli Tıp Birimi'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu naaşların Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Şehitler Mezarlığı'na defnedilmek üzere hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ayrıca, Sağlık ve Vakıflar bakanlıklarıyla işbirliği yaparak savaş koşulları nedeniyle rastgele yerlere defnedilen binlerce kişinin naaşının taşınma işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Açıklamada, naaşların bir kısmının kimliklerinin tespit edilemediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı boyunca, yoğun bombardıman nedeniyle resmi mezarlıklara ulaşılamaması sonucu binlerce Filistinli ölen yakınlarını geçici ve toplu mezarlara, okul ve hastane bahçeleri ile sokaklara defnetmek zorunda kalmıştı.