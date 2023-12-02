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Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı normal şekilde çalışıyor

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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın bugün 'normal' şekilde çalıştığını belirterek, sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın bugün "normal" şekilde çalıştığını belirterek, sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Medya ofisi, Filistin Kızılayının, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediğini duyurmasına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı, cumartesi günü (bugün) normal şekilde çalışıyor ve sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin Kızılayından bu gece yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 1 Aralık'tan itibaren "bir sonraki emre kadar" Mısır'dan Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyeceğini bildirdiği ve Filistin tarafındaki yardım tırlarının da en kısa sürede burayı terk etmesini istediği belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün uzatılmıştı.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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