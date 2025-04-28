Gazze Şeridi'nde Su ve Gıda İçin Uzun Kuyruklar
Cibaliye kentinde vatandaşlar, temiz içme suyu ve gıda temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Gazze'deki su ve gıda sıkıntısı halkı zor durumda bırakıyor.
CİBALİYE, 28 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde su alabilmek için sıraya giren insanlar, 27 Nisan 2025.
Gazze Şeridi'nde gıdaya ve temiz içme suyuna erişimin giderek zorlaşması nedeniyle halk gıda ve su temin edebilecekleri merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel