İsrail'in Gazze'deki Soykırımı: Çocuklar Vuruldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın ilk iki yılında 21 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 44 binden fazla çocuğun yaralandığı ve yüz binlercesinin yerinden edildiği bildirildi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), Filistinli Çocuklar Günü'nde yayımladığı rapor, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süregelen saldırılarının "bir neslin geleceğini sistematik şekilde hedef aldığını" ortaya koydu.

İstatistik Kurumunun raporuna göre, 2025 sonu itibariyle 5,5 milyon olarak kaydedilen Filistin nüfusunun 3,4 milyonu Batı Şeria'da, 2,1 milyonu ise Gazze Şeridi'nde yaşıyor.

Filistin'de nüfusun yüzde 43'ünü oluşturan 18 yaş altı 2 milyon 470 bin çocuk bulunuyor. Çocukların yüzde 41'i Batı Şeria'da yüzde 47'si ise Gazze Şeridi'nde yaşıyor.

Ülkede 15 yaş altı çocukların oranı ise toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturuyor ve bu rakam 2,02 milyon çocuğa karşılık geliyor.

İsrail soykırımının ilk iki yılında 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unu çocuklar oluşturdu.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ilk iki yılına denk gelen bu süreçte, hayatını kaybeden 72 bin 289 kişiden 21 bin 283'ünün çocuk olduğu kayıtlara geçti.

Bunlardan 450'si bebek, 1029'u bir yaş altı çocuk, 5031'i ise 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Kaydedilen çocuk ölümleri yalnızca saldırılar sonucu yaşanmadı; İsrail kuşatma, açlık ve soğuğu da çocukları hedef alan sistematik birer soykırım aracı olarak kullandı.

Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle, yerinden edilmiş 25 çocuk ise sığındıkları çadırlarda soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Ayrıca enkaz altında kayıp olduğu belirtilen yaklaşık 9 bin 500 kişinin büyük bir kısmını da çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

İsrail soykırımının ilk iki yılında en az 44 bin 486 çocuk yaralandı

Gazze Şeridi'nde 2025 sonu itibariyle İsrail saldırılarında yaralananların yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu.

Toplam yaralı sayısı 172 bin 40 olarak kaydedilen söz konusu dönemde, bunların az 44 bin 486'sının çocuk olduğu kayıtlara geçti.

İsrail saldırıları sonucu yaralanan çocukların 10 bin 500'ü kalıcı sakatlık, 1000'den fazlası ise uzuv kaybı yaşadı.

Gazze'de sağlık sistemini de sistematik olarak hedef alan ve soykırım amacı olarak kullanan İsrail, saldırılardan yaralı kurtulanların tedavi olma haklarını da ellerinden aldı.

Sağlık sisteminin tamamen çökme noktasına geldiği Gazze'de acil tıbbi tahliye bekleyen 4 bin çocuğun hayatları ciddi risk altında bulunuyor.

58 binden fazla çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti

Gazze Şeridi'nde 58 binden fazla çocuk İsrail saldırıları sonucu ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti ve aile desteğinden yoksun kaldı.

Şubat ayında yaklaşık 4 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurdu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Gazze Şeridi'nde sadece Şubat 2026'da 3 bin 700'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Bunlardan 600'den fazla çocuk ağır yetersiz beslenme nedeniyle sağlık ve uzun vadeli gelişim riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Gazze'de çocukların yüzde 64'ü günde iki veya daha az besin grubuna erişebilirken, yüzde 90'dan fazlası yeterli derecede çeşitli besinlerle beslenemedi.

Gazze'de 2026 yılı tahminlerine göre, 37 bin hamile ve emziren kadın, 25 bin bebek, 101 bin 5 yaş altı çocuk, 120 bin 5-17 yaş arası çocuk acil beslenme desteğine muhtaç.

Gazze'de 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu raporuna göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 179 devlet okulu yıkıldı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 100 okul ise zarar gördü.

Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı, 39 bin öğrenci lise bitirme sınavlarına giremedi.