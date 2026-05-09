İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 736'ya yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 736'ya ulaştı. Son 48 saatte 5 Filistinlinin naaşı enkaz altından çıkarıldı ve 15 yaralı hastanelere getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 850 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 736'ya, yaralı sayısının da 172 bin 535'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
