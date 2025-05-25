- Gazze Limanı İsrail saldırılarından kaçan sivillere sığınak oldu

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun bir şekilde devam ettirdiği bombardımandan kaçan siviller Gazze Limanı'na sığınırken, liman büyük bir kampa dönüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılar milyonlarca Filistinliyi evsiz bırakarak onları defalarca yerinden olmaya mecbur etti. Süregelen İsrail saldırıları, Gazze'deki sivil halkı hedef alırken, bölge geniş çaplı bir insani krize sürüklendi. İsrail ordusunun bölgeyi terk etmeleri yönünde broşürler atmasının ardından düzenlenen onlarca hava saldırısıyla büyük korku yaşayan Filistinliler, temel ihtiyaçlarını yanlarına alamadan Gazze Şehri'nin batısına doğru kaçtı. İsrail saldırılarından kaçarak güvenli yer arayışına giren Filistinliler, Gazze Limanı'na sığınırken, liman büyük bir kampa dönüştü.

"Bu büyük bir adaletsizlik"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki limana sığınan Haşim Hater, "Bir süre yaşadığımız yeri terk edip başka bir yere geçmeye zorlandığımız için acı içinde yaşıyoruz. Arap milleti nerede? Müslümanlar nerede? Neden kimse bizimle ilgilenmiyor. Biz savaş istemiyoruz. Ağır bir şekilde acı çekiyoruz. Yiyecek bulamıyoruz. Bu büyük bir adaletsizlik. Savaşı durdurun. Ölüyoruz" dedi.

"Tamamen tükenmiş durumdayız"

Limana sığınan bir başka Filistinli Muhammed Ebu Merzuka ise, "Ailemle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınındaki bir okulda yerinden edilmiştik. Aniden, İsrail ordusu hiçbir gerekçe göstermeden tahliye etmemizi isteyen broşürler attı. Bölgenin tehlikeli olduğunu ve ayrılmamız gerektiğini söylediler. İsrail insansız hava araçları bize ateş açtı ve yiyecek, battaniye ya da başka hiçbir şeyi yanımıza almamıza izin vermedi. Bölgeyi terk etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle kaçtıklarını söyleyen Merzuka, "Liman bölgesine ulaşmadan önce sokaklarda bir geceden fazla zaman geçirdik. Buradaki acı çok büyük. Çok sayıda aileye yetecek çadır yok, temiz su ya da yiyecek de yok. Üç gündür aileme yiyecek temin edemedim. Tamamen tükenmiş durumdayız. Bu bir yaşam değil" ifadelerini kullandı.

IOM Gazze Şeridi'nde 172 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle sadece bir hafta içinde Gazze Şeridi'nde 172 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, "18 Mart 2025'te ateşkesin çökmesinden bu yana tahmini olarak 610 bin kişi şiddet veya tahliye uyarıları nedeniyle yerinden oldu" diye konuştu.