Gazze Köprüsü: İnsanlık Değerlerine Bir Bağlantı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde iki kampüsü birleştiren 'Gazze Köprüsü'nün, insanlık değerlerini ve farkındalığı temsil ettiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsünde iki yerleşkeyi birbirine bağlayan ve "Gazze Köprüsü" adı verilen köprüye ilişkin, "Bu anlamlı karara öncülük eden üniversite yönetimimizi, hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversitemizi ortaya koyduğu bu farkındalık yaklaşımı için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de iki yıldır süren insanlık dramının yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını, bu tablo karşısında gösterilen farkındalık çabalarını da anlamlı bulduğunu belirtti.

SDÜ'de doğu ve batı kampüslerini birbirine bağlayan köprüye "Gazze Köprüsü" adının verilmesinin bu duyarlılığın bir ifadesi olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Gazze Köprüsü, artık sadece bir yapının değil, yüreklerin, düşüncelerin ve insanlık değerlerinin birbirine uzandığı bir köprünün adıdır. Bu anlamlı karara öncülük eden üniversite yönetimimizi, hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversitemizi ortaya koyduğu bu farkındalık yaklaşımı için kutluyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
