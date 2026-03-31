Gazze hastanelerindeki jeneratörler için acil bakım ve yakıt uyarısı

Gazze Şeridi'nde hastanelerde kullanılan jeneratörlerin çalışma seviyeleri kritik aşamaya geldi. Sağlık Bakanlığı, jeneratörlerin bakımına yönelik acil destek çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde hastanelerde kullanılan elektrik jeneratörlerini çalışır durumda tutmaya yönelik teknik çalışmaların artık yeterli olmayabileceği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin rekor düzeyde çalışma oranlarına ulaştığı ve hastanelerdeki hayati bölümlere elektrik sağlanabilmesi için acil bakım çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gazze'de hastanelerdeki jeneratörlerin kapasitelerinin çok üstünde çalışma seviyelerine ulaştığı ve yağ ile yedek parça sağlanmaması halinde kritik bölümlere elektrik verilmesinin riske girebileceği belirtilen açıklamada, teknik çalışmalarla devam etmenin yeterli olmadığı ve jeneratörlerin çalışma süreçlerinin kritik aşamaya geldiği uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ilgili taraflara jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yağ ve yedek parçaların temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında da, hastanelerdeki jeneratörlerin eksikliklerinin giderilememesi nedeniyle hizmetlerin durma noktasına geldiğini, sağlık sektöründe zaten vahim olan durumun daha karmaşık bir hal aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
