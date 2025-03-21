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Gazze Hastaneleri Müdürü: İsrail Saldırıları Ağırlıkla Yanık ve Amputasyon Yaralanmalarına Neden Oluyor

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Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanelerinin müdürü Dr. Mervan el-Hums, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin çoğunun ağır yanıklar ve uzuv kaybıyla getirildiğini açıkladı. Doktor, kullanılan yeni silahların yaralanma türlerini artırdığını ve uluslararası toplumun bu durumu incelemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Doktor Mervan el-Hums, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastanelere getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin çoğunda, ağır yanıklar ve tam vücut uzuv kayıpları görüldüğünü açıkladı.

Hums, Safa Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bedenlerdeki parçalanmaların ve ağır yanıkların en yaygın yaralanmalar arasında bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana, bombalamalarda yoğunluk ve kullanılan silahlar açısından benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade eden Hums, "İsrail, stoklarını yeniledikten sonra yeni ABD menşeli silahları kullanıyor ve bu da hücrelerin tamamen parçalanmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok yaralanmanın, yanmış uzuvlar nedeniyle "kanama olmadan ampütasyon" şeklinde gerçekleştiğine işaret eden Hums, tıbbi ekiplerin, kısıtlı kaynaklara rağmen olası protez uzuvları yapılandırmaya çalıştığını aktardı.

Hums, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kimyasal silahları test edecek laboratuvarları olmadığını ama uluslararası analiz için kanıtları olduğuna kaydederek, İsrail, tek DNA laboratuvarını bombaladığını bu da aileleri sevdiklerini kalıntılar veya kıyafetler üzerinden teşhis etmek zorunda bıraktığını anlattı.

Doktor Hums ayrıca, uluslararası toplumun, hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlik tespitinden ve İsrail'in Filistinlileri yok etmek için kullandığı silahların incelenmesinden sorumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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