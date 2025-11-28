Haberler

Gazze halkı, "Küresel Müslüman Kişilik" ödülünün sahibi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, İsrail'in yıllardır süren saldırı ve ablukası karşısında gösterdiği direniş ve fedakarlığı onurlandırmak amacıyla Gazze halkının "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, İsrail'in yıllardır süren saldırı ve ablukası karşısında gösterdiği direniş ve fedakarlığı onurlandırmak amacıyla Gazze halkının "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Muslim News Nigeria gazetesi tarafından düzenlenen "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün bu yılki kazananı Gazze halkı oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, ödülün sadece sembolik bir takdir olmadığını belirtti.

Gazze'nin sesini ve direncini dünyaya duyurma sorumluluğunu taşıdıklarını anlatan Ebubekir, "Bu ödül hem hayatta kalanlara hem de İsrail'in uzun süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden 68 binden fazla şehide saygı duruşudur." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının açlık, bombardıman ve yerinden edilme gibi zorlu koşullara rağmen yaşam, onur ve toprak hakkından vazgeçmediği aktaran Ebubekir, Gazze halkının her şeye rağmen toplumsal dayanışma ve direniş ruhunu sürdürdüğü söyledi.

Gençlerden yaşlılara, sağlık çalışanlarından gönüllülere, öğretmenlerden gazetecilere kadar herkesin büyük riskler alarak birbirine yardım ettiğini dile getiren Ebubekir, tüm zorlu koşullara rağmen halkın Gazze'de yaşanan zulmü belgelediğini kaydetti.

Ebubekir, şehitleri rahmetle andıklarını ve geride kalanlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Gücünüz zayi olmasın. Hikayeleriniz duyulsun. Nehirden denize kadar özgür bir vatana kavuşun. Topluluklarınız, küresel Müslüman ümmetinin ve vicdan sahibi insanların desteğiyle onurla yeniden inşa edilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül kazananlar

Gazete, yönetim, sağlık, eğitim, hukuk ve aktivizm kategorilerinde, Müslüman dünyasına anlamlı katkı sunan kişi ve kurumlara ödül verdi.

Medya kategorisinde, Filistinli foto muhabiri ve TRT Arabi kameramanı Sami Şehadeh "Yılın Küresel Müslüman Medya Kişisi" seçildi. Şehadeh, geçen yıl Gazze'de bir İsrail tankının saldırısı sonucu bacağını kaybederek ağır şekilde yaralanmıştı. Şehadeh, protez bacağıyla Gazze'ye dönmüştü.

Sağlık kategorisinde, ünlü Britanyalı-Filistinli plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah, "Yılın Küresel Müslüman Sağlık Kişisi" ödülüne layık görülürken, Fransız futbolcu Ousmane Dembele, "Yılın Küresel Müslüman Ünlüsü" seçildi.

Finans kategorisinde, İslami Sosyal Finans Mükemmeliyet Merkezi'nde Baş Şeriat Araştırmacısı olan Doç. Dr. Ziyaad Mahomed ödüle layık görülürken, Filistinli eğitimci Naglaa Weshah, "Yılın Küresel Müslüman Öğretmeni" seçildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), dünya genelinde savunmasız topluluklara ve Gazze'ye sağladığı destekleri vesilesiyle "Yılın Küresel İnsani Yardım Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

Şeyh Yasir Qadhi, İslam'a uzun yıllar süren katkıları dolayısıyla "İslam'a Yaşam Boyu Hizmet" ödülü ile onurlandırılırken, Güney Afrikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Dr. Fatima Hendricks ise "Yılın Küresel Müslüman Barış ve Adalet Savunucusu" ödülünü aldı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.