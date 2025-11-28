Gazze halkı, "Küresel Müslüman Kişilik" ödülünün sahibi oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, İsrail'in yıllardır süren saldırı ve ablukası karşısında gösterdiği direniş ve fedakarlığı onurlandırmak amacıyla Gazze halkının "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Muslim News Nigeria gazetesi tarafından düzenlenen "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün bu yılki kazananı Gazze halkı oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, ödülün sadece sembolik bir takdir olmadığını belirtti.

Gazze'nin sesini ve direncini dünyaya duyurma sorumluluğunu taşıdıklarını anlatan Ebubekir, "Bu ödül hem hayatta kalanlara hem de İsrail'in uzun süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden 68 binden fazla şehide saygı duruşudur." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının açlık, bombardıman ve yerinden edilme gibi zorlu koşullara rağmen yaşam, onur ve toprak hakkından vazgeçmediği aktaran Ebubekir, Gazze halkının her şeye rağmen toplumsal dayanışma ve direniş ruhunu sürdürdüğü söyledi.

Gençlerden yaşlılara, sağlık çalışanlarından gönüllülere, öğretmenlerden gazetecilere kadar herkesin büyük riskler alarak birbirine yardım ettiğini dile getiren Ebubekir, tüm zorlu koşullara rağmen halkın Gazze'de yaşanan zulmü belgelediğini kaydetti.

Ebubekir, şehitleri rahmetle andıklarını ve geride kalanlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Gücünüz zayi olmasın. Hikayeleriniz duyulsun. Nehirden denize kadar özgür bir vatana kavuşun. Topluluklarınız, küresel Müslüman ümmetinin ve vicdan sahibi insanların desteğiyle onurla yeniden inşa edilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül kazananlar

Gazete, yönetim, sağlık, eğitim, hukuk ve aktivizm kategorilerinde, Müslüman dünyasına anlamlı katkı sunan kişi ve kurumlara ödül verdi.

Medya kategorisinde, Filistinli foto muhabiri ve TRT Arabi kameramanı Sami Şehadeh "Yılın Küresel Müslüman Medya Kişisi" seçildi. Şehadeh, geçen yıl Gazze'de bir İsrail tankının saldırısı sonucu bacağını kaybederek ağır şekilde yaralanmıştı. Şehadeh, protez bacağıyla Gazze'ye dönmüştü.

Sağlık kategorisinde, ünlü Britanyalı-Filistinli plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah, "Yılın Küresel Müslüman Sağlık Kişisi" ödülüne layık görülürken, Fransız futbolcu Ousmane Dembele, "Yılın Küresel Müslüman Ünlüsü" seçildi.

Finans kategorisinde, İslami Sosyal Finans Mükemmeliyet Merkezi'nde Baş Şeriat Araştırmacısı olan Doç. Dr. Ziyaad Mahomed ödüle layık görülürken, Filistinli eğitimci Naglaa Weshah, "Yılın Küresel Müslüman Öğretmeni" seçildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), dünya genelinde savunmasız topluluklara ve Gazze'ye sağladığı destekleri vesilesiyle "Yılın Küresel İnsani Yardım Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

Şeyh Yasir Qadhi, İslam'a uzun yıllar süren katkıları dolayısıyla "İslam'a Yaşam Boyu Hizmet" ödülü ile onurlandırılırken, Güney Afrikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Dr. Fatima Hendricks ise "Yılın Küresel Müslüman Barış ve Adalet Savunucusu" ödülünü aldı.