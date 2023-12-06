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Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'ya tepki gösterdi

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Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin elindeki kişilerin kurtarılmalarına ilişkin tutumları ve son dönemde orduları tarafından esirlerin bulunduğu tünellere 'su pompalanması' planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin elindeki kişilerin kurtarılmalarına ilişkin tutumları ve son dönemde orduları tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının yaptığı görüşmede, yaşanan tartışmalara ilişkin yeni detaylar paylaştı.

Walla ve Ynet sitelerinin haberine göre, kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, görüşme sırasında, İsrail ordusunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere "deniz suyu pompalama" planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirdi.

Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, "İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Siz siyaseti, kaçırılanların geri getirilmesinin önüne koydunuz. Hamas'ı devirmek dışında bir şey düşünmüyorsunuz." diye konuşan kadın, "kimsenin kendileri için bir şey yapmadığını hissettiklerini" söyledi.

"Bizi Hamas'ın değil İsrail'in öldürmesinden korkuyorduk"

Gazze'den serbest bırakılan, ismi paylaşılmayan bir başka İsrailli kadın ise "Esirler İsrail ordusunun bombalamasından sağ çıkamayacak. Bizi Hamas'ın değil İsrail'in öldürmesinden korkuyorduk." diye konuştu.

Bir başka serbest bırakılan İsrailli esir de benzer şekilde, ""Esaretle karşılaştım ve zorluklarını anlıyorum. Tünellerdeydik, bizi Hamas'ın değil İsrail'in öldüreceğinden korkuyorduk. Sonra da (öldürülseydik) bizi Hamas'ın öldürdüğünü söyleyeceklerdi." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle esir takası sürecinin bir an önce başlamasını ve herkesin evlerine geri getirilmesini önemle rica ettiğini" vurgulayan İsrailli,"Herkes eşit derecede önemlidir." dedi.

Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma

İsrail basınına dün yansıyan haberlere göre, Netanyahu ile esir yakınları arasındaki görüşmede tartışma yaşandı.

Haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verilmişti.

Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı, Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedilmişti.

Bir kişinin Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarılmıştı.

"Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu pompalama planı

ABD basınında çıkan haberlerde, İsrail'in, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyuyla doldurmayı planladığı aktarılmıştı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu belirtti.

İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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