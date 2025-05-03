Gazze'den Acil Yardım Çağrısı: Soykırıma Son Verilmesi İsteniyor

Gazze'nin ileri gelenleri ve aşiretler, uluslararası topluma ve ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırıma son verilmesi için "acil yardım" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistinli ileri gelenler ve aşiret temsilcileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nin, özellikle 2 Mart'tan bu yana İsrail ablukası ve insani yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle "tam bir açlık hali" yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in açlığı sivillere karşı silah olarak kullandığı ifade edilerek, Gazze sakinlerinin ne yiyecek bir yemek, ne de içecek su buldukları, insani yardımların bölgeye girmediği ve binlerce ailenin benzeri görülmemiş bir insanlık felaketiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

"İsrail'in yıkıcı bir silah olarak kullandığı abluka devam ederken biz açlıktan ölüyoruz. Hastalar ve çocuklar her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya." ifadesine yer verilen açıklamada, sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi istendi.

Açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması için devreye girmesi çağrısı yapılarak, geçişlerin kapalı kalmasının "insani krizi" daha da derinleştireceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'a da seslenilen açıklamada, Washington yönetiminin hatasını düzeltmesi, insani pozisyonunu geri alması ve İsrail'e Gazze'deki soykırımı durdurması yönünde baskı yapması talep edildi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İsrail'in iki aydır sınır kapılarını kapatmasının, temel ihtiyaçların girişini engellemesinin büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği açıklanmıştı.