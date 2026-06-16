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Gazze'den 35 hasta, İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi

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Gazze Şeridi'ndeki 38 hasta ve yaralı, İsrail'in sıkı kısıtlamalar uyguladığı Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi. Filistin Kızılayı ve Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda toplam 97 Filistinli çıkış yaptı. İsrail engellemeleri nedeniyle 17 binden fazla hastanın tedavi için çıkış yapamadığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki 38 hasta ve yaralının, İsrail'in sıkı kısıtlamalar uyguladığı Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bölgedeki hastalara yurt dışında tedavi fırsatı sağlamak adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen tahliye operasyonları öncesi hastaların Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin koordinasyon ve gözetim sağladığı hastalara, ilk sağlık hizmetini de sunduğu belirtilerek sınır geçiş noktasına güvenli ve düzenli şekilde ulaşmalarının sağlandığı ifade edildi.

Tahliye kapsamında 35'i hasta ve 62'si refakatçi toplam 97 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı bildirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze'de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını bildirmişti.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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