Gazze'deki Su Krizi Tarihte Eşi Benzeri Görülmemiş Bir İnsanlık Felaketi

Gazze'deki Su Krizi Tarihte Eşi Benzeri Görülmemiş Bir İnsanlık Felaketi
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Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Gazze'de su krizinin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayarak, temiz suya erişimin imkansız hale geldiğini ve bunun bir insanlık meselesi olduğunu belirtti.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Gazze'de yaşanan su krizinin tarihte benzeri görülmemiş bir insani felakete dönüştüğünü belirtti.

Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası yoğunlaştırdığı abluka ve saldırılarla Gazze'de suya erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

Gazze'de 7 Ekim öncesinde kişi başına günlük 80 litre olan su tüketiminin bugün 4 litrenin altına düştüğünü belirten Aydın, bunun büyük bir felakete işaret ettiğini dile getirdi.

Aydın, kirli su tüketimi nedeniyle kolera, dizanteri, Hepatit A gibi hastalıkların yaygınlaştığını vurgulayarak, "İnsanlar temiz suya hasret kaldı. Susuzluktan ölümler yaşanıyor. Gazze'nin su sorunu bir bölge meselesi değil, insanlık meselesidir. Tüm devletlerin, yardım kuruluşlarının, STK'lerin bu konuda seferber olması gerekiyor." dedi.

Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Gazze Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mahir Salim ise bölgedeki su altyapısının hedef alındığını ve büyük oranda tahrip edildiğini, kanalizasyon sularının caddelere aktığını, temiz suya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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