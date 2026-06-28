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Gazze'de Şifa Hastanesi'nde diyaliz krizi: 25 cihaz durdu

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İsrail ablukası altındaki Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz cihazlarının yarısı, sodyum bikarbonat eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. Seans süresi ve sayısı azaltılınca 240 böbrek hastası için hayati risk arttı.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz cihazlarının yaklaşık yarısının durduğu ve bunun hastalar için hayati tehlike oluşturduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi Böbrek Hastalıkları ve Nakil Bölümü Başkanı Gazi el-Yazici, yaptığı yazılı açıklamada, diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli olan sodyum bikarbonat maddesinin eksikliği nedeniyle bölümün ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yazici, "Son dönemde 25 cihaz hizmet dışı kaldı ve geriye sadece kısmi olarak çalışan 26 cihaz kaldı." ifadesini kullandı.

Cihaz krizinin bölüm üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu aktaran Yazici, sağlık ekiplerinin diyaliz seans süresini 4 saatten 3 saate, haftalık seans sayısını ise 3'ten 2'ye düşürmek gibi acil önlemler almak zorunda kaldığını vurguladı.

Yazici, seans süresi ve sayısının azaltılmasının hastaların durumunu olumsuz etkilediğine ve hayati risk derecesini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun beşinci evre kronik böbrek yetmezliği olan yaklaşık 240 hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine yol açtığı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde diyaliz hizmeti sunmaya devam eden 4 sağlık merkezinden birisi olan Şifa Hastanesi, Gazze kentindeki tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Gazze'deki diğer merkezler ise güneydeki Nasır Hastanesi, orta kesimdeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve Zevayide beldesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha
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