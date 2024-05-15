Gazze'deki saldırıda İsrail Savunma Bakanlığı personeli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde 13 Mayıs'taki bir saldırıda yaralanan İsrail Savunma Bakanlığının sözleşmeli sivil personelinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

The Times of Israel'in haberine göre Bakanlık ve hastane yetkilileri, 30 yaşındaki Liron Yitzhak'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusuna hizmet veren bir şirkette çalıştığı belirtilen sözleşmeli sivil personel Yitzhak, Refah bölgesinde 13 Mayıs'ta düzenlenen havan topu saldırısı sonucu başındaki ciddi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda Yitzhak'ın yanı sıra 2'si ağır olmak üzere 8 asker yaralanmış, Savunma Bakanlığına hizmet veren başka bir sözleşmeli sivil personel de hafif yaralanmıştı.