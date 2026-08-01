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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında temmuzda 152 kişi öldü

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- Temmuz yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında en çok Filistinlinin hayatını kaybettiği ay oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında temmuz ayında 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunun yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan son veriler, Gazze Şeridi'nde geçen ay can kayıplarında ciddi düzeyde artış yaşandığını ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çeşitli kentlere yönelik saldırılarında toplam 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, bu rakam yılbaşından bu yana aylık bazda ulaşılan en yüksek can kaybı oldu. Hayatını kaybedenler arasında 21 çocuk, 14 kadın ve 4 yaşlı bulunuyor.

Bunun sivillerin hedef alınmasının boyutunu da gözler önüne serdiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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