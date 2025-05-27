Gazze'deki Okul Hava Saldırısında 6 Yaşındaki Hanin Ailesini Kaybetti

Gazzeli 6 yaşındaki kız çocuğu Hanin el-Vadiye, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında ailesini kaybetti ve bedeninde ağır yanıklar oluştu.

Vadiye ailesinin "güvenli" diye sığındığı okul mezarları oldu. 18'i çocuk 6'sı kadın, 31 kişinin öldüğü saldırıda aileden sadece Hanin kurtulabildi.

Hanin sağ kurtulmuş olsa da yüzü, kolları ve bacaklarında ikinci ve üçüncü dereceden derin yanıklar oluştu ve gözleri şişerek tamamen kapandı.

Yanmış ve aşırı şişmiş yüzüyle hastane döşeğinde tedavi olan Hanin'in, olayı anlatmaya çalıştığı videolar sosyal medyada yer aldı.

Binada yangın çıktığını aktaran Hanin, "Ateş çok büyüktü. Bir battaniyeye sarılmıştım. Çünkü yakınımda ateş vardı. Battaniyenin altından çıktım ve annem ile babamı aramaya başladım ama bulamadım. Sonra annemin sesini duydum ama nerede olduğunu bilmiyordum. Anne anne diye bağırarak dışarı koştum." diyerek yaşadığı dehşet dolu anları ürkek bir şekilde nefes alıp vererek anlattı.

Yapayalnız ve yaralı

Hanin, hem fiziksel yaralarının hem de yapayalnız kalmış olmanın ağırlığıyla baş başa kaldı.

Hanin'in amcası, aynı zamanda doktor olan Ahmed el-Vadiye ise saldırısı sonrası yetim ve öksüz kalan ve ağır yaralanan yeğenine sahip çıktı.

Sosyal medyada dolaşan videolarda amca Ahmed, Hanin'in ailesinin İsrail'in tahliye tehditleriyle Şucaiyye Mahallesi'nden Fehmi el-Cercavi Okuluna sığındığınıa, ancak Gazze'de okullar ve hastaneler dahil, güvenli hiçbir yer olmadığına ve tüm uluslararası hukukun ayaklar altına alındığına işaret etti.

Amca Ahmed, Hanin'in, anne-baba ve kız kardeşi ile dayılarını kaybettiğini, ailesinin alevler içinde kalışını gördüğünü paylaştı.

İsrail'in, uluslararası hukuk korumasındaki alanlara saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'de savaş hukukunu ihlal eden saldırılarla sivillerin sığındığı alanları doğrudan hedef almayı sürdürüyor. Fehmi el-Cercavi Okulu da daha önce birçok kez bombardımanlardan kaçarak kurtulan ailelerin sözde güvenli noktalarından biriydi.

Uluslararası hukuka göre korunması gereken okullar, hastaneler, sığınma merkezleri ve yerleşim yerleri defalarca hedef alındı.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısına ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer almıştı.