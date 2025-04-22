Gazze'deki Küçük Kızdan Yürek Burkan İtiraf: 'Yiyeceğe İhtiyacım Var'

İsrail'in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde küçük kız çocuğu, "En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine gözyaşları içinde "Yiyeceğe ihtiyacım var" cevabını verdi.

Spotlight Humanity isimli uluslararası yardım kuruluşunun sosyal medya hesabında paylaştığı video yürekleri dağladı.

Videoda mikrofon uzatılan Gazzeli küçük kız çocuğu, "En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine ağlayarak "Yiyeceğe ihtiyacım var." diye cevap veriyor.

Yardım görevlisinin bir paket yemek verdiği küçük kızın hızlıca uzaklaşarak evine gittiği görülüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu belirtti.

Gazze'de açlığın yayıldığı ve derinleştiği uyarısında bulunan UNRWA, "Açlığın çocuklar üzerindeki etkisi özellikle dramatik çünkü onlar susuzluğa, ishale ve hastalığa karşı daha savunmasızlar." ifadesini kullandı.

Gazze'de mart ayında 3 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan UNRWA, Gazze'ye uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.