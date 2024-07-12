Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki İsrail saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze kentindeki Şucaiye mahallesinde meydana gelen enkazdan 60'tan fazla cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu. İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonları sonucunda bölgenin yaşanmaz hale geldiği belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Temmuz 2024

1. Gazze kentindeki enkazın çeşitli görüntüleri (Kaynak: Filistin TV)

Filistin resmi haber ajansı WAFA, uzun süredir devam eden İsrail kara harekatının ardından Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde meydana gelen enkazdan 60'ı aşkın cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu.

WAFA, Perşembe günkü haberinde, İsrail hava saldırıları ve kara operasyonlarında Şucaiye'deki konutların yüzde 85'inden fazlasının yıkıldığını ve bölgenin yaşanmaz hale geldiğini bildirdi.

Haberde, "Tüm apartmanlar yerle bir oldu, caddeler haritadan silindi ve tüm bölgedeki kritik altyapı hedef alındı" ifadesi yer aldı.

Habere göre, İsrail kuvvetleri Gazze kentindeki Tel el-Hava mahallesine ve çok sayıda diğer bölgeye saldırmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin Şucaiye bölgesinde yaklaşık iki hafta süren görevlerini tamamladığını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail askerlerinin operasyonların son gününde çok sayıda yeraltı tünel rotasını imha ettiği ve tünellerde silah, dizüstü bilgisayar ve iletişim ekipmanları ele geçirdiği belirtilmişti.

Bölgede "teröristler ve terör altyapısı" bulunduğuna dair istihbarat raporları üzerine söz konusu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten IDF, "sivillere yönelik zararı hafifletmek" için operasyon öncesinde çeşitli önlemler aldığını kaydetti.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 50 kişiyi öldürürken, 54 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.345'e, yaralananların sayısıysa 88.295'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Operasyon Filistin Şucaiye İsrail Gazze Uluslararası İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan kimdir? 2024 Masterchef Hakan kaç yaşında, nereli? Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Güneş yanığına diş macunu sürülür mü? Güneş yanığına yoğurt sürülür mü? İspanya Transfermarkt değeri ne kadar? İspanya A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler? İngiltere Transfermarkt değeri ne kadar? İngiltere A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?
AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title