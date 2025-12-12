Gazze'ye Yönelik İsrail Saldırılarında 1.111 Üniversite Öğrencisi ve 193 Akademisyen Hayatını Kaybetti

GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde bir derse katılan Filistinli öğrenciler, 7 Aralık 2025.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında İslam Üniversitesi Rektörü Sufyan Tayeh de dahil olmak üzere en az 1.111 üniversite öğrencisi ile 193 akademisyen ve profesör hayatını kaybetti.

İslam Üniversitesi yaşanan kayıplara rağmen tıp, mühendislik, fen, hemşirelik, bilgi teknolojileri ve hukuk olmak üzere uygulamalı öğrenim gerektiren programlarda birinci sınıf öğrenciler için eğitime yeniden başladı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)