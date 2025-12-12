Haberler

Gazze'ye Yönelik İsrail Saldırılarında 1.111 Üniversite Öğrencisi ve 193 Akademisyen Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1.111 öğrenci ve 193 akademisyenin hayatını kaybetmesine rağmen İslam Üniversitesi, uygulamalı programlarda eğitimine başladı.

GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde bir derse katılan Filistinli öğrenciler, 7 Aralık 2025.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında İslam Üniversitesi Rektörü Sufyan Tayeh de dahil olmak üzere en az 1.111 üniversite öğrencisi ile 193 akademisyen ve profesör hayatını kaybetti.

İslam Üniversitesi yaşanan kayıplara rağmen tıp, mühendislik, fen, hemşirelik, bilgi teknolojileri ve hukuk olmak üzere uygulamalı öğrenim gerektiren programlarda birinci sınıf öğrenciler için eğitime yeniden başladı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
