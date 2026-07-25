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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, bölgede kaos amacıyla polis teşkilatını hedef alıyor

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- Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlenen saldırılarda polis teşkilatından 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in " Gazze'de kaos ortamı oluşturma amacıyla polis teşkilatının temel unsurlarını hedef aldığını" belirtti.

İsrail'in Gazze'de Emniyet Müdürü Abdunnasır Muhammed el-Mekadime'ye suikast düzenlemesinin ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde kaos yaymak amacıyla polis teşkilatının temel unsurlarını hedef alma politikasının bir parçası olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana polis merkezleri, devriyeler, polis araçları ve emniyet personelini hedef alan doğrudan saldırılarda polis teşkilatından 53 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bakanlık, uluslararası topluma ve arabulucu ülkelere acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'e polis teşkilatını hedef alan saldırıları durdurması yönünde baskı yapılmasını istedi.

Açıklamada, polis teşkilatının "uluslararası hukuk kapsamında korunan sivil bir kurum olduğu ve Gazze Şeridi'nde kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşlara hizmet sunma görevini yerine getirdiği" vurgulandı.

Kuzey Gazze Emniyet Müdürü Abdunnasır Muhammed el-Mekadime (54), İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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