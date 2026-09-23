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Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi 162 bin çadırın kullanılamaz olduğunu açıkladı

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Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in saldırı ve yıkımlarıyla evsiz kalan Filistinliler için kışın insanlık felaketine yol açacağı uyarısında bulundu. Ofis, 270 bin çadırdan 162 bininin kullanılamaz hale geldiğini, yüzde 60'ının acilen yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in soykırım saldırıları ve yıkımları nedeniyle evsiz kalarak çadırlara sığınan yüz binlerce Filistinlinin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü sistematik saldırılar ve altyapı yıkımı sebebiyle yerinden edilen Filistinlilerin barınma şartları gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen son verileri paylaşarak, "Yerleşim ve nakil kampındaki incelemelerimiz, Gazze genelinde ailelerin sığındığı 270 bin çadırdan 162 bininin tamamen yıprandığını ve kullanılamaz hale geldiğini gösterdi." dedi.

"Kış mevsimi tam anlamıyla bir felaket olacak"

Sevabite, çadırların yüzde 60'ının acilen yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çadırlar rüzgara, yağmura ve dondurucu kış soğuklarına karşı en temel korumayı bile sağlayamıyor. Bu durum özellikle çocukları, kadınları ve hastaları ciddi hayati tehlikelerle baş başa bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı soğuklar ve yağışlar öncesinde acil yardım çağrısında bulunan Sevabite, "Barınma krizine acilen müdahale edilmezse, yaklaşan kış mevsimi Filistinliler için tam anlamıyla 'felaket' olacak." uyarısında bulunarak uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'ye çadır ve kışlık yardım malzemesi sokulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail saldırıları altyapıyı ve konutların yüzde 90'ını yok etti

Gazze'ye düşen ilk sonbahar yağmurları, İsrail'in hava ve kara bombardımanlarıyla evleri, tesisleri ve altyapısı tamamen yok edilen Filistinlilerin çadırlarının sular altında kalma korkusunu yeniden tırmandırdı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yıkıcı saldırıları nedeniyle Gazze halkının yüzde 90'ından fazlasının derme çatma yıpranmış çadırlarda, sığınma merkezlerinde ya da enkaz yığınlarının arasında yaşamak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da tekrarlayan kış fırtınaları ve su baskınlarının binlerce geçici barınağı yıktığını, ailelerin ve çocukların dondurucu soğukta güvensiz koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım niteliğindeki saldırılarda Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

İsrail saldırıları, insani kayıpların yanı sıra Gazze'deki konutların, altyapının ve temel hizmet tesislerinin yüzde 90'ını tamamen yerle bir etti.

Kaynak: AA
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