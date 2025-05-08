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Gazze'deki Gıda Krizi: Dünya Merkez Mutfağı Yardım Malzemelerinin Tükendiğini Açıkladı

Gazze'deki Gıda Krizi: Dünya Merkez Mutfağı Yardım Malzemelerinin Tükendiğini Açıkladı
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ABD merkezli Dünya Merkez Mutfağı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle yemek hazırlamak için gerekli malzemelerin tükendiğini bildirdi. Kuruluş, Gazzeli ailelere yiyecek ulaştıramadıklarını ve acil yardım gönderilmesini talep etti.

NEW ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in iki aydan fazladır tam abluka uyguladığı Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini bildirdi.

WCK yetkililerinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçişlere izin vermediği için sahadaki mutfaklarında, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK'nın artık Gazze'de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki son çalışan fırın olan mobil fırınında da un kalmadığı bildirilen açıklamada, sahadaki mutfakların, malzeme veya yakıt olmadığı için Filistinli aileleri besleyemediği belirtildi.

Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının mart ayının başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail'in yardımların geçişine izin verene kadar "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemeyeceği" kaydedildi.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardım kamyonlarının dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağma edildiği iddiasıyla Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesinin geçişine izin vermiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun 2 milyondan fazlasının temel gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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