Albüm: Mısır, Bölgesel Ateşkes Kapsamında Gazze'den Yaralı ve Hasta Kabul Etmeye Başladı
Güncelleme:
Gazze'nin Han Yunus kentinde hastalar, Mısır'a bağlanan Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı olarak yeniden açılmasının ardından geçiş için hazırlıklara başladı.

GAZZE, 3 Şubat (Xinhua) -- Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Filistinli hastalar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmeye başladı.

Filistinli tıbbi kaynaklar pazartesi günü yaptıkları açıklamada, günün erken saatlerinde Gazze'yi Mısır'a bağlayan tek kara geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı ve deneme amaçlı olarak iki yönden yeniden açıldığını ve Gazze'ye giriş hazırlığı için bazı Filistinlilerin sınır kapısının Mısır tarafına geçtiğini belirtti.

500

