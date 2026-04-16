Gazze'deki Filistinli Esirler Günü etkinliklerinde idam yasasının iptali çağrısı

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, İsrail Meclisi'nin onayladığı Filistinli esirlere yönelik idam yasasının kaldırılması çağrısı yaptı.

"Onları özgürleştirmek bizim tercihimizdir" ve "idam yasası iptal edilsin" sloganlarıyla düzenlenen gösterilere, Filistin toplumunun farklı kesimlerinden geniş katılım sağlandı.

Katılımcılar, cuma günü düzenlenecek Filistinli Esirler Günü faaliyetleri çerçevesinde "kapsamlı bir tırmanış" çağrısı yaparak, İsrail Meclisi tarafından esir ve tutuklulara yönelik kabul edilen idam yasasının kaldırılmasını istedi.

Gazze kentinde, İletişim Kavşağı'ndan kentin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi merkezine doğru düzenlenen yürüyüşe ulusal ve İslami gruplar, esir aileleri, insan hakları kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Attıkları sloganlarda İsrail'in hapishanelerdeki esirlere yönelik politikalarını, özellikle de idam yasasının uygulanmasına yönelik girişimleri reddettiklerini vurgulayan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

İşkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ihlalleri kınayan pankartlar açan eylemciler, esirler meselesini ulusal bir dava olarak gördüklerini yineledi.

-"Esirler tarihlerinin en tehlikeli dönemini yaşıyor"

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esirler, hapishanelerde baskı politikalarının artması ve yasal kılıf altında idamlarının meşrulaştırılmaya çalışılması nedeniyle tarihlerinin en tehlikeli dönemini yaşıyor." dedi.

Kasım, esirlere yönelik uygulamaların artık sadece ihlal değil, iradelerini kırmayı ve onları kademeli olarak tasfiye etmeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğunu belirtti.

Ulusal, diplomatik ve hukuki düzeyde kapsamlı bir strateji çağrısında bulunan Kasım, uluslararası kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Eylemlere katılan Filistinli esir mühendis Mesud Kahil'in eşi Besme Kahil, esir ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, bu tür etkinliklere katılımın "en basit vefa göstergesi" olduğunu söyledi.

Eşinin iki yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirten Kahil, "Onu özgür göreceğimiz günü umut ederek yaşıyoruz. Bu etkinlikler bize güç veriyor. Ancak aynı zamanda ayrılığın zorluğunu da hatırlatıyor." dedi.

Babası esir olan Bisan Mehdi ise "Bugün esirlerin sesiyiz. Dünyadan adalet istiyoruz. Özgürlük bir ayrıcalık değil, her insan için temel bir haktır ve esirlerimizi de kapsamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketi bünyesindeki Esirler İşleri Halkla İlişkiler Müdürü Usame Murteca idam yasasının tehlikesine dikkati çekerek, "yapılanların Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının bir uzantısı ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu söyledi.

Murteca, mevcut aşamada bu politikaları durdurması ve esirleri serbest bırakması için İsrail'e baskı uygulamak amacıyla diplomasi ve hukuk dahil her düzeyde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Kararlı mesajlar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de ulusal ve İslami güçlerin çağrısıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi.

Filistin Arap Cephesi Siyasi Büro Üyesi Adnan el-Assar, bu etkinliğin esirlere destek amacıyla sürdürülen eylemlerin bir parçası olduğunu belirterek, davalarının ulusal mutabakatla desteklendiğini söyledi.

Assar, esirler konusunun kırmızı çizgi olduğunu ve halkın onların özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Esirlerin idam edilmesini öngören yasanın tehlikeli bir tırmanış ve cezaevlerinde zaten işlenen suçları meşrulaştırma girişimi olduğunun altını çizen Assar, bu yasanın Filistin halkının iradesi karşısında geçmeyeceğini vurguladı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Siyasi Büro Üyesi Sami el-Behdari ise esirlerin sistematik işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ihlallere maruz kaldığını söyledi.

Öfke mesajları

Ulusal ve İslami gruplar Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı girişinde de bir gösteri düzenledi.

Filistinli gruplar adına konuşan Ali eş-Şeşniyye, halkın idam yasasına karşı tek ses olduğunu belirterek, esirlerin her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Söz konusu yasanın durdurulması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunan Şeşniyye, halk hareketinin yasa yürürlükten kaldırılana kadar devam edeceğini vurguladı.

Filistin Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.