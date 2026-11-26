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Gazze'deki Eğitim Bakanlığı, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Halid Mahmud Ebu Neda ve eşi için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakan Yardımcısı Ebu Neda ile eşinin hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısı kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yüzlerce öğretmen, akademisyen ve bilim insanı ile on binlerce öğrenciyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, işgal ve saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının utanç verici olduğu vurgulandı.

Hamas: Ebu Neda suikastı, işgalin çirkin yüzünü ortaya koyan iğrenç bir suç

Hamas da yayımladığı yazılı açıklamayla Eğitim Bakan Yardımcısı Ebu Neda'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, saldırının "işgalin çirkin yüzünü ortaya koyan ve faşist politikalarının devamını yansıtan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi.

Ebu Neda'nın yıllarını Gazze'de eğitime adamış, onurlu, vatansever ve örnek bir eğitimci olduğu belirtilen açıklamada, ailesine ve tüm Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir evi hava saldırısıyla hedef almış, saldırıda Gazze'deki Eğitim Bakan Yardımcısı Halid Mahmud Ebu Neda ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de "üst düzey bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz da Ebu Neda'nın Hamas bünyesinde eğitim ve ekonomiden sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA