Gazze'de çocuklar ramazan için kurulan çadır sinemasında eğlendi

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli çocukları iki yıl boyunca tanık oldukları soykırım ve yıkımdan kısa süreliğine de olsa uzaklaştırmak amacıyla çadır sineması kuruldu.

Reşid Meşheravi Kültür Vakfı tarafından "Küçük Kanatlar Sineması" girişimi kapsamında, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan ve İsrail saldırılarında zarar gören Maştal Spor Kulübünün bahçesine çocukları savaş atmosferinden biraz olsun kurtarabilmek için bir çadır kurularak, basit bir projeksiyon cihazı yerleştirildi.

Eğlenceli etkinliklerden iki yıldır mahrum kalan Filistinli çocuklar dar bir alanda yere yayılarak, yüzlerine yansıyan ışıklarla çizgi filmler ve çocuk filmleri izledi; film sesleri, çocukların kahkahaları ve içten yorumlarıyla birbirine karıştı. Zorunlu göçün ağır koşulları altında yaşayan Filistinli çocuklar bu etkinlikle biraz olsun nefes aldı.

Sinema çocuklar için "güvenli bir alan ve sevinç molası"

Reşid Meşheravi Kültür Vakfı medya ve halkla ilişkiler müdürü Nehil el-Ezbeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin İsrail saldırılarından sağ kurtulan ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılan Gazze'deki çocukları biraz olsun rahatlatmayı hedeflediğini belirtti.

Ezbeki, etkinliğin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla çadırın süslemelerle donatıldığını ve çocuklar için uygun bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bu bağlamda sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Ezbeki, onun zor bir gerçekliğin ortasında "güvenli bir alan ve sevinç molası" anlamına geldiğini, bunun çocuklar için bir lüks değil temel bir hak olduğunu ifade etti.

Gösterimlerin ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edeceğini aktaran Ezbeki, kuzeyden güneye kamplarda düzenlenecek gezici sinema gösterimlerinin, elektrik kesintileri ve ulaşım zorlukları gibi ciddi lojistik engellere rağmen sürdürüleceğini, güneş enerjisi ya da jeneratörlerden yararlanacaklarını kaydetti.

Travmanın gölgesindeki çocuklar

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 47'sini oluşturan çocuklar, İsrail soykırımından en ağır şekilde etkilenen kesimlerin başında geliyor.

Gazze hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre, İsrail ordusu 20 binden fazla çocuğu öldürdü, yüzlercesinin uzuv kaybı yaşamasına neden oldu ve 56 bin 348 çocuğu yetim bıraktı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 13 Kasım 2025'te yayımladığı raporda, Gazze'deki çocukların yüzde 93'ünün savaş ve temel hizmetlerin çökmesi nedeniyle "saldırgan davranışlar" sergilediği belirtildi.

Raporda, günlük temel hizmetlerin çökmesiyle birlikte çocukların istikrar ve güvenlik duygusunun ciddi biçimde aşındığı ifade edildi.

Saldırgan davranışların yanı sıra, rapora göre çocukların yüzde 86'sı yoğun üzüntü ve içe kapanma yaşıyor, yüzde 79'u uyku bozukluklarıyla mücadele ediyor ve yüzde 69'u okula gitmeyi reddediyor.