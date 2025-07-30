Gazze'deki Aileler İnsani Yardımlarla Hayatta Kalmaya Çalışıyor

GAZZE, 30 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaşayan 39 yaşındaki beş çocuk babası Muhammed Ebu Amşa ve ailesi, bölgeye ulaşan insani yardımlardan aldıkları az miktardaki makarnayla hayatta kalmaya çalışıyor. Aile, domates, sebze ve yemeklere lezzet katan en temel besinlerden dahi yoksun kalıyor.