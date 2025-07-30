Gazze'deki Aileler İnsani Yardımlarla Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Gazze'deki Aileler İnsani Yardımlarla Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde yaşayan Muhammed Ebu Amşa ve ailesi, insani yardımlardan aldıkları az miktardaki gıda ile hayatta kalmaya çabalıyor. Aile, temel gıda maddelerine erişimde zorluk yaşıyor.

GAZZE, 30 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaşayan 39 yaşındaki beş çocuk babası Muhammed Ebu Amşa ve ailesi, bölgeye ulaşan insani yardımlardan aldıkları az miktardaki makarnayla hayatta kalmaya çalışıyor. Aile, domates, sebze ve yemeklere lezzet katan en temel besinlerden dahi yoksun kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim

17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Sürpriz evlilik teklifi! Dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.