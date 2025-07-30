Gazze'deki Aileler İnsani Yardımlarla Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Gazze Şeridi'nde yaşayan Muhammed Ebu Amşa ve ailesi, insani yardımlardan aldıkları az miktardaki gıda ile hayatta kalmaya çabalıyor. Aile, temel gıda maddelerine erişimde zorluk yaşıyor.
GAZZE, 30 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaşayan 39 yaşındaki beş çocuk babası Muhammed Ebu Amşa ve ailesi, bölgeye ulaşan insani yardımlardan aldıkları az miktardaki makarnayla hayatta kalmaya çalışıyor. Aile, domates, sebze ve yemeklere lezzet katan en temel besinlerden dahi yoksun kalıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel