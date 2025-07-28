Gazze'deki Açlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'deki Açlık Krizi Derinleşiyor
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İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze'de açlık krizi hızla büyüyor. Uluslararası baskılar sonucu İsrail ordusu pazar günü belli bölgelerde operasyonlarına günlük 10 saat ara vereceğini duyurdu.

BEYT LAHYA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle Gazze'deki açlık krizi her geçen gün derinleşiyor.

Uluslararası baskıların artmasıyla İsrail ordusu pazar günü, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde operasyonlarına günlük 10 saat ara vereceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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