Gazze'de Yetersiz Beslenmeden 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yetersiz Beslenmeden 57 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda yetersiz beslenme nedeniyle en az 57 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık sektörünün çökme noktasında olduğu belirtildi.

GAZZE 4 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana, çoğu çocuk olmak üzere en az 57 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail ablukasının devam ettiği ve sağlık sektörünün neredeyse çökmek üzere olduğu bir ortamda yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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