Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle 57 Filistinli Hayatını Kaybetti
Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti. Kampta ağır beslenme yetersizliği çeken çocuklar dikkat çekiyor.
GAZZE, 29 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'nin batısında yerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampta ağır beslenme yetersizliği çeken bir çocuk, 28 Mayıs 2025.
Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü Dr. Mervan el-Hams, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 57 Filistinlinin yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
El-Hams, "İsrail ablukasının sürdüğü ve sağlık sektörünün neredeyse çökmek üzere olduğu bir ortamda yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor" dedi. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel