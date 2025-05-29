Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle 57 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti. Kampta ağır beslenme yetersizliği çeken çocuklar dikkat çekiyor.

GAZZE, 29 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'nin batısında yerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampta ağır beslenme yetersizliği çeken bir çocuk, 28 Mayıs 2025.

Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü Dr. Mervan el-Hams, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 57 Filistinlinin yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

El-Hams, "İsrail ablukasının sürdüğü ve sağlık sektörünün neredeyse çökmek üzere olduğu bir ortamda yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor" dedi. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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