Filistinli gazeteciden, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle çifte vatandaş İsrailliye Belçika'da dava

Gazze'de görev yaptığı dönemde yaralanan Filistinli gazeteci Mohammed Alhelou ile Belçika merkezli Hind Rajab Vakfı, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı öne sürülen Belçika-İsrail çifte vatandaşı hakkında Belçika'da suç duyurusunda bulundu.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca gazetelerinden Le Soir'in haberine göre, halen Hollanda'da sığınmacı olarak yaşayan 24 yaşındaki Alhelou ve Hind Rajab Vakfı, Brüksel'de ikamet ettiği belirtilen A.B. ile kimlikleri henüz tespit edilememiş diğer kişiler hakkında soruşturma açılması talebiyle geçen hafta Brüksel'de mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, İsrail ordusuna bağlı bir tabur bünyesindeki "Refaim" adlı keskin nişancı biriminde görev yaptığı iddia edilen A.B'nin uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine karışmış olabileceği öne sürüldü.

Gazze'de gazetecilik yapan Alhelou, Kasım 2023 ila Şubat 2024'te Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresinde yaşanan olayları belgelediği süreçte üzerinde "PRESS" yazılı koruyucu ekipman bulunmasına rağmen keskin nişancı ateşine maruz kaldı.

Alhelou, merminin kurşun geçirmez yeleğine isabet etmesiyle saldırıdan kurtuldu, ayrıca İsrail saldırılarında 14 yaşındaki kardeşini kaybetti.

Alhelou ve Hind Rajab Vakfının avukatı Jan Fermon, şikayet dosyasına çok sayıda fotoğraf ve video ile olaylara tanıklık ettiği belirtilen bir doktorun beyanlarını ekledi.

Hind Rajab Vakfı, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin hukuki girişimleriyle dikkati çeken kuruluşlar arasında öne çıkıyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımın başlamasının ardından kurulan 30 Mart Hareketi'nin bir girişimi olarak faaliyet gösteren vakıf, adını İsrail saldırısında Ocak 2024'te ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Filistinli çocuk Hind Rajab'dan aldı. Kuruluş, çeşitli ülkelerde uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde çok sayıda başvuruda bulundu. Bu girişimler arasında yaklaşık 1000 İsrail askerini kapsayan bir dava da bulunuyor. Vakfın başvurularında siyasetçiler, üst düzey askeri yetkililer ve komutanların isimleri de yer alıyor.