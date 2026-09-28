Haberler

Gazze'de yapıların yüzde 90'a yakını yıkıldı, uydu görüntüleri tahribatı gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail bombardımanlarının yıkımı, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Refah'ta ayakta tek bina kalmadığı, yapıların yüzde 90'a yakınının yıkıldığı ve 74 binden fazla Filistinlinin öldüğü görülüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların sahada oluşturduğu ağır tahribat, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki yapıların yüzde 90'a yakını yıkıldı.

Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Gazze'nin her bölgesinde İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkıma rastlanıyor.

Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki saldırılarının yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor.

Uydu fotoğraflarında, Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmadığı dikkati çekiyor.

Bölge sakinlerinin zorla yerinden edildiği Refah, halen İsrail işgali altında bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze kentindeki yıkımın korkunç boyutu da uydu fotoğraflarına yansıyor.

İsrail Gazze'ye Hiroşima'daki atom bombasından 16 kat fazla patlayıcı attı

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı. Bu sayı, ABD'nin 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor.

Bu bombardımanların yanı sıra İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makinalarıyla kasıtlı olarak yıktı.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

Vatandaşın canını hiçe saydı, yaptığı cezasız kalmadı
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı konuşması yeniden gündemde

Aylar önce TBMM'de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde