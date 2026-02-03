Haberler

İsrail ablukası, enkaz altında kalan Filistinlilerin cesetlerinin çıkarılmasını durdurdu

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun Filistinlilerin naaşlarının enkazdan çıkarılmasını durdurduğunu açıkladı. Uluslararası yardım kuruluşlarından acil yakıt talebinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Tel Aviv yönetiminin uyguladığı ablukanın yakıt sıkıntısına yol açması nedeniyle, İsrail'in 2 yıl süren soykırımı boyunca hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşlarının enkazdan çıkarılması işleminin durdurulduğunu duyurdu.

İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yakıt, insani yardımlar ve enkaz kaldırma ekipmanlarının girişiyle alakalı insani yönüne ilişkin protokole uymamasının ardından Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İnsani müdahaleler için gerekli asgari yakıtın bulunmaması nedeniyle araçların faaliyetlerini durdurduğunu ilan ediyoruz." denildi.

Sivil Savunma ekiplerinin, olumsuz hava koşulları sırasındaki imdat çağrılarına yakıt yetersizliği nedeniyle yanıt veremediği kaydedildi.

Uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına, sivil savunmaya ait araçların ve ekipmanların çalıştırılabilmesi ve gereken hizmetin sağlanması için ihtiyaç duyulan yakıtın sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden 31 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği bildirilmişti.

Bu süreçte İsrail'in hem saldırılarını sürdürdüğü hem insani yükümlülüklerini yerine getirmediği, bunun da Gazze'deki krizi daha da derinleştirdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ateşkes ve buna ekli insani protokol kapsamında Gazze'ye her gün girmesi gereken yardım, ticari mal ve yakıt sevkiyatlarının büyük bölümünün engellendiği, bu durumun siviller üzerindeki etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
