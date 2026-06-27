Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de yetim ve dullar için çadır kent kurdu

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırılarında eşlerini kaybeden kadınlar ile yetim çocuklar için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çadır kent kurdu.

Çadır kentin açılışı amacıyla düzenlenen etkinlikte, kız çocuklarından oluşan ekip Filistinlilerin geleneksel halk oyunu "debke" oynadı.

Açılışta konuşan Vakıf Sözcüsü Mahmud Semhan, 100 çadır, bir mescit, 2 sınıf ve lavabolardan oluşan çadır kent için Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfına teşekkür etti.

Çadır kentin koordinatörü Abdurrahman Ebu Salih de alt ve üst yapının yıkıldığı Gazze'de onlarca yetim ve dulun barınacağı böyle bir çadır kentin kurulmasına ön ayak olan vakfa ve Gazze'ye yardımlarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerini sundu.