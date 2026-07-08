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İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, 17 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 110'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 17 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 491 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 110'a, yaralı sayısının ise 173 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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