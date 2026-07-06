İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı ile 7 yaralının Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 463 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 98'e, yaralı sayısının ise 173 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yollar üzerinde hala çok sayıda cenazenin bulunduğunu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok noktaya ulaşamadığını aktardı.